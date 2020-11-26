Балыкчи, Киргизия, , 16:42 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов Киргизии задержали трех жителей Иссык-Кульской области, подозреваемых в незаконном хранении и торговле наркотиками. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел республики.

В ходе обыска в доме 59-летнего жителя села Теплоключенка милиционеры обнаружили и изъяли 4,8 кг марихуаны. Также они конфисковали 5 кг марихуаны, которые хранил дома 36-летний житель села Ичке-Жергез.

А у 21-летнего жителя села Кара-Ой при личном досмотре правоохранители нашли пакет с гашишем и марихуаной общим весом 150 г.

По всем трем фактам возбуждены уголовные дела и начато расследование.