Волгоград, , 16:26 — REGNUM Житель Краснодарского края выразил благодарность сотрудникам полиции, оказавшим ему помощь в Котельниковском районе Волгоградской области. Многотонный грузовик съехал ночью в заснеженный кювет, инспекторы помогли вытащить тягач с гружёным прицепом, сообщили 26 ноября в пресс-службе регионального УМВД.

Водитель с напарником 20 ноября на грузовике MAN перевозили 20 тонн груза. На участке дороги Котельниково — Зимовники трассу занесло снегом и автомобиль угодил в кювет. Водители позвонили в полицию, на место прибыли старший лейтенант Антон Панин, капитан Владимир Толкачёв и старший лейтенант Сергей Бережной. Оценив обстановку, инспекторы предложили дальнобойщикам переждать до утра, чтобы не повредить в темноте застрявший тягач. С рассветом полицейские сопроводили к месту происшествия грейдер и кран, предоставленные автодорожной и строительной организациями по их просьбе.

На время спасательной операции сотрудники правопорядка ограничили движение по трассе, грузовик благополучно вытащили.