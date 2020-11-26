Архангельск, , 16:05 — REGNUM В Архангельской области в присвоении 195 тысяч рублей признан виновным начальник отделения «Почты России». Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном Следкоме.

«Следствием и судом установлено, что начальник отделения почтовой связи систематически присваивала себе из кассы денежные средства, принадлежащие ФГУП «Почта России», причинив ущерб на общую сумму более 195 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве.

Уголовное дело было возбуждено после проверки, проведенной отделом безопасности «Почты России».

Вину в совершении преступления женщина признала, ущерб возместила. Приговором суда ей назначен штраф в виде 30 тысяч рублей.