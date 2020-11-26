Ульяновск, , 15:39 — REGNUM В Ульяновске возбуждено уголовное дело по факту смерти девушки в медицинском учреждении. Об этом сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

По данным правоохранителей, ЧП произошло в родильном отделении областной клинической больницы, расположенной в Железнодорожном районе Ульяновска. В управлении предварительно установлено, что в день госпитализации, 24 ноября 2020 года, здесь умерла 20-летняя пациентка.

В ведомстве отмечают, что по данному факту возбуждено уголовное. По какой именно статье уголовного кодекса ведётся следствие, не уточняется.

Правоохранителями выясняются обстоятельства происшествия, изъята медицинская документация, решается вопрос о назначении экспертных исследований.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее федеральный резонанс получило происшествие в Центральной клинической медико-санитарной части в Ульяновске. ЧП произошло в марте 2018 года. В ходе предварительного следствия было установлено, что после проведения плановой хирургической операции 28-летней пациентке был ошибочно введен формалин вместо физраствора, что повлекло резкое ухудшение состояния ее здоровья. Спасти пациентку не удалось.