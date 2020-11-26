Евпатория, Крым, , 15:35 — REGNUM Бывший первый заместитель главы администрации Евпатории задержан по подозрению в получении взятки в крупном размере, сообщили 26 ноября в пресс-службе Главного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю. В отношении бывшего чиновника возбуждено уголовное дело.

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По версии следствия, подозреваемый, занимая пост первого заместителя главы администрации города, весной 2018 года получил через посредника взятку в крупном размере в виде объекта капитального строительства. Деньги предназначались за утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории и его предварительное согласование в аренду без проведения торгов. Соответствующее постановление в интересах взяткодателя позже было подписано.

Теперь уже бывший чиновник был задержан 26 ноября в рамках спецмероприятий УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю и доставлен к следователям.