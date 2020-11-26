Абуджа, , 15:35 — REGNUM Сто два человека, в том числе 37 полицейских, погибли по всей Нигерии во время протестов против жестокости полиции в октябре. Об этом сообщает BBC Africa со ссылкой на заявление начальника полиции Нигерии.

Он также сообщил, что 196 человек получили серьёзные ранения.

Генеральный инспектор полиции Мохаммед Адаму привёл новые данные о жертвах на встрече с представителями Госдепартамента США, губернаторами и региональными лидерами некоторых южных штатов Нигерии в городе Порт-Харкорт.

Последние цифры превышают ранее обнародованные чиновниками данные о числе жертв, которые не прошли независимую проверку. Также неясно, вошли ли в статистику жертвы стрельбы по безоружным демонстрантам в пригороде Лагоса.

Адаму также сказал, что во время протестов было украдено 136 полицейских винтовок.

Напомним, что протестующие вышли на улицы Нигерии с требованием расформирования известного полицейского подразделения из-за предполагаемых злоупотреблений. Однако Адаму заявил, что основной целью протеста было добиться смены режима.

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