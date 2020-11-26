Уфа, , 15:22 — REGNUM Организатора так называемой финансовой пирамиды осудили в Башкирии. Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

В суде установлено, что обвиняемый 36-летний житель г. Стерлитамака занимал должность управляющего и был фактическим учредителем МФО КТ «Алтын Капитал». С 2013 года по 2016 год путем обмана он похитил у 450 жителей более 88 млн рублей. Он привлекал деньги граждан и обещал им выплату больших процентов в размере от 20% до 40% годовых. При этом потерпевшим сообщались ложные сведения о финансово-хозяйственном положении фирмы и ее доходах.

Отмечается, что полученные деньги подсудимый не инвестировал в высокодоходный бизнес, а перечислял подконтрольным организациям. Кроме этого, он направлял деньги на увеличение сети офисов финансовой пирамиды в городах Башкирии и г. Оренбурге. При этом проценты некоторым вкладчикам выплачивались за счёт денег, поступивших от новых клиентов.

Сообщается, что 4,3 млн рублей подсудимый легализовал путем заключения мнимых сделок с аффилированными юрлицами.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества и легализации денег, полученных преступным путём. Свою вину обвиняемый не признал.

В результате суд признал его виновным и приговорил к 5 годам и 3 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. При этом мужчина лишен права заниматься деятельностью, связанной с руководством юрлицами, на два года.

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