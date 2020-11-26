* запрещённая в России организация

Ростов-на-Дону, , 15:19 — REGNUM Южный окружной военный суд вынес приговор создателю ячейки «Аум Синрикё» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Михаилу Устьянцеву. Ему назначено наказание в виде 15 лет колонии строгого режима. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда.

Подсудимый вступил в преступную секту «Аум Синрикё» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 1994 году, находясь в Москве. Члены ячейки из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда и других городов «поддерживали связь с её японскими руководителями, организовали пропаганду доктрины, вовлекали в её деятельность граждан, собирали с них денежные средства в пользу организации, часть из которых передавали в Японию». Занятия с членами группировки проводились не только онлайн, но и в очной форме в Сербии, Черногории, Молдавии, Грузии, Турции, Марокко.

Устьянцев установил контакт с японскими руководителями преступного сообщества, выступал в роли переводчика, занимался сбором денег с адептов, проводил с ними встречи. В мае 2018 года он был задержан в Волгоградской области.

Назначенный судом приговор в законную силу пока не вступил.