Анапа, Краснодарский край, , 14:41 — REGNUM ДТП с участием двух пассажирских автобусом произошло в Анапе Краснодарского края днём 26 ноября, в результате травмы получили девять человек.

Сообщение о ДТП поступило в оперативные службы около 12:00, столкнулись автобусы ПАЗ и Isuzu. По предварительным данным, водитель ПАЗ выехал на полосу встречного движения.

«В результате ДТП оба водителя и семь пассажиров автобусов получили телесные повреждения и были доставлены в ГБУЗ города Анапы», — цитируют «Кубанские новости» представителя ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По факту аварии проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства и причины аварии.