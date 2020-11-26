Чебоксары, , 14:36 — REGNUM В Чувашии возбуждено уголовное дело по факту поджога дачного дома. В совершении преступления подозревают соседа пострадавшего, у которых сложились неприязненные отношения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Пожар произошёл в начале сентября 2020 года в одном из коллективных садов в Чебоксарах. Возгорание заметили дачники, которые вызвали брандмейстеров. Огнём была уничтожена часть постройки, ущерб оценили в 100 тыс. рублей.

Экспертиза показала, что причиной возгорания стал поджог. В поле зрения правоохранителей попал чебоксарец, который является хозяином соседнего дачного участка.

«Он признался, что совершил преступление в отсутствие владельцев из-за давних неприязненных отношений с ними», — говорят в МВД по Чувашии.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»).

По данным ГКЧС Чувашии, с начала года в республике зарегистрировано 1525 пожаров, в результате которых погибли 60 человек. Травмы различной степени тяжести получили 68 человек. Предварительный материальный ущерб составил свыше 37 млн рублей.