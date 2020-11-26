Ташкент, , 14:31 — REGNUM В Чиназском районе Ташкентской области Узбекистана произошло возгорание ёмкости с горючим вместимостью 5 тыс. тонн, сообщили 26 ноября в пресс-службе регионального МЧС.

Возгорание произошло 26 ноября в 12:00 (10:00 мск) на Пахтинской нефтебазе. На месте пожара задействовано 14 пожарно-спасательных экипажа. По предварительным данным, воспламенение произошло во время ремонтных работ.

На место происшествия прибыл министр энергетики Узбекистана Алишер Султанов. Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал. Точные причины пожара будут установлены в ходе расследования.