Керчь, Крым, , 14:03 — REGNUM Склад авиабомб обнаружен в Керчи при проведении работ по благоустройству бульвара Пионеров. Всего, по предварительным данным, было обнаружено 78 авиационных бомб. На месте работают сотрудники МЧС.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: карантин, ограничения и новые «рекорды» — все новости»

«Я докладывала главе республики, что у нас на одной из общественных зон, на самой крупной — на бульваре Пионеров — найдены 78 авиабомб. Сейчас идет разминирование. МЧС категорически запрещает работать, потому что это уже третья находка на этом объекте, сначала было по две-три авиабомбы, а сейчас большой склад боеприпасов. Последнюю бомбу нашли в 10 метрах от действующей детской площадки. Поэтому на сегодня работы там остановлены», — цитирует «Крыминформ» министра культуры республики Арину Новосельскую.

Сроки возобновления работ пока не называются. Также приостановлены работы у подножия горы Митридат — здесь обнаружен возможный археологический памятник. На данный момент сформирована комиссия.

Благоустройство бульвара Пионеров в Керчи проводится в рамках программы «Формирование современной городской среды» в 2020 году в Керчи. Журналисты местных СМИ ранее сообщали о том, что активные работы на данном объекте не велись три месяца.