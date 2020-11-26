Уфа, , 13:49 — REGNUM Подозреваемого в совершении преступления против половой неприкосновенности малолетнего ребёнка задержали в Уфе. Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Башкирии.

По версии следствия, в Демском районе города Уфы 15 ноября текущего года 22-летний подозреваемый в подъезде многоквартирного дома совершил преступление против половой неприкосновенности в отношении малолетнего мальчика. Следователи считают, что подозреваемый также украл у ребенка мобильный телефон и деньги, после этого скрылся. В полицию обратилась мать мальчика, как только узнала о случившемся.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам насильственных действий сексуального характера и грабежа.

Сообщается, что вскоре стражи порядка установили личность подозреваемого мужчины без определенного места жительства и задержали его. В настоящее время он находится под стражей. Расследование дела продолжается.

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