Брянск, , 13:36 — REGNUM 160 свёртков с наркотиками, подготовленных для закладки в безлюдных местах, изъяли полицейские у двух молодых людей в Брянске. Экспертиза показала, что наркокурьеры планировали сбыть крупную партию запрещенных веществ, сообщили ИА REGNUM 26 ноября в пресс-службе регионального УМВД.

Подозреваемые, граждане ближнего зарубежья, регулярно приезжали в Брянскую область. Они раскладывали наркотики по тайникам ночью и рано утром. Молодых людей задержали с поличным, при обыске у них обнаружено и изъято 160 свёртков, обмотанных изолентой, в которых в общей сложности было расфасовано 250 граммов наркотиков.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленники могут получить от 10 до 20 лет лишения свободы.