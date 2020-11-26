Саратов, , 13:24 — REGNUM Бани, возведенные как правило на территориях частных домов и дачных участков, остаются наиболее пожароопасными строениями. В Саратовской области с начала текущего года зарегистрировано более 360 пожаров в частных банях, за ноябрь — 40 пожаров. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по области.

В 2020 году на «банных» пожарах погибли четыре человека, столько же пострадали. Последнее подобное происшествие произошло 24 ноября в Энгельсе. Загорелась баня на улице Некрасова. Причиной стало несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Позже выяснилось, что у печи отсутствовала противопожарная разделка, а труба дымохода проходила через опилки в стене.

Владельцев частных бань призывают соблюдать правила пожарной безопасности при их строительстве и эксплуатации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в городе Вольске Саратовской области в одном из частных домовладений по улице Тимирязева 12 ноября около 02:00 произошел пожар. Заявил о возгорании сосед горящего жилья, 45-летний брат которого с сожительницей проживали в нем.

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