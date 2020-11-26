Саратов, , 13:26 — REGNUM Новые факты мошенничества продолжают регистрироваться в Саратовской области. Только за прошедшие сутки от лжесотрудников банков пострадали 14 жителей региона. Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба главного управления МВД России по Саратовской области.

По-прежнему самой распространенной схемой обмана является телефонный звонок якобы из банка. Злоумышленники представляются сотрудниками служб безопасности банковских учреждений и сообщают о попытках оформления кредита или несанкционированного списания денег с карт. Для отмены операций необходимо снять денежные средства и переложить их на «безопасный» счет.

Банковские лжесотрудники обогатились только за сутки за счет доверчивых саратовцев на общую сумму более 2 млн рублей. Примечательно, что пострадавшие знали о подобных преступлениях.

ИА REGNUM напоминает, в августе жительница Саратова пострадала от телефонных мошенников, представившимися сотрудниками банка, и перевела им 650 тыс. рублей. С заявлением потерпевшая обратилась в полицию.

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