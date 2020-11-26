Калуга, , 13:13 — REGNUM Следственными органами Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Калуги, который подозревается в причинении смерти по неосторожности двум лицам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

По версии следствия, вечером 15 ноября мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения своей квартире улице Никитина, допустил возникновение пожара. Он стал задыхаться от дыма и вышел из квартиры, оставив открытыми окно и входную дверь. Из-за воздействия сквозняка огонь распространился по всей площади жилого помещения. В соседних комнатах спали его 70-летняя мать и 91-летняя бабушка. Они скончались.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление подробных обстоятельств произошедшего. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

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