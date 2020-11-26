Джакарта, , 13:01 — REGNUM Двое рыбаков в индонезийской провинции Западная Нуса-Тенггара пострадали после удара молнии, когда искали медуз, сообщает Detik.

Известно, что один из рыбаков умер сразу, другой получил многочисленные ожоги и был отправлен в больницу.

По данным полиции, рыбаки отчаянно пытались найти медуз в море Кэмпо, когда шел сильный дождь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Индонезия критикует неоднократные случаи пыток рабочих-мигрантов в Малайзии.

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