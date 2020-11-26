Омск, , 12:30 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области выявлено 238 новых носителей коронавируса, за весь период —21 592. Об этом сообщили 25 ноября в областном оперштабе.

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Доля свободных коек в общем количестве развернутого коечного фонда для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 увеличилась до 18,1%. Выздоровели ещё 118 человек. За весь период в регионе вылечились 14 455 пациентов. За прошедшие сутки в Омской области скончались еще девять пациентов с коронавирусом. За весь период в регионе жертвами COVID-19 стали 599 человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне, 25 ноября, оперативный штаб Омской области тоже известил о девяти жертвах коронавируса.

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