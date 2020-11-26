Подгорица, , 12:29 — REGNUM С момента объявления эпидемии коронавируса в Черногории с марта этого 2020 года уголовные дела были возбуждены против 523 человек за нарушение эпидемиологических мер, сообщил государственный прокурор Вукас Радонич.

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Выступая в утренней программе TVCG, он сообщил, что из общего количества отклонено 106 уголовных обвинений, а уголовное преследование возбуждено против 417 человек.

«Когда я говорю 523 человека, я имею в виду как несовершеннолетних, так и взрослых», — сказал Радонич.

По его словам, эти меры в основном не соблюдаются взрослыми.

На вопрос, какие меры были нарушены больше всего, Радонич ответил, что на начальном этапе эпидемии больше всего нарушались меры самоизоляции, после чего было нарушение комендантского часа.