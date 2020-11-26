Боградский район, , 12:22 — REGNUM Прокуратура Хакасии организовала проверку в связи с гибелью шестилетней девочка при пожаре в Боградском районе республики. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Трагедия произошла 25 ноября в селе Толчея.

«По результатам надзорных мероприятий при наличии оснований органами прокуратуры в пределах компетенции будут приняты меры реагирования. Ход и результаты проверки поставлены на контроль республиканской прокуратуры», — добавили в ведомстве.

Напомним, к моменту прибытия добровольных пожарных, в квартире горели мебель и вещи. Площадь возгорания составляла 41 кв. метр. В ходе ликвидации пожара огнеборцы нашли нашли в доме тело ребёнка 2014 года рождения.

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