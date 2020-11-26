Иркутск, , 12:15 — REGNUM Прокуратура Иркутской области помогла семье с 9-летней девочкой, пострадавшей от укуса бездомной собаки, получить компенсацию. Подробности сегодня, 26 ноября, сообщает официальный сайт надзорного ведомства.

После нападения на ребёнка стаи бездомных собак укушенную рану пришлось лечить в больнице. Между тем прокурорская проверка подтвердила, что речь идёт именно о бездомных животных, которые в большом количестве обитают на территории Ленинского района Иркутска.

В итоге суд постановил взыскать с администрации города в пользу ребенка денежные средства в счет компенсации морального вреда в размере 50 тыс. рублей, перечислив их на счет, принадлежащий матери ребенка.

В прокуратуре подчёркивают, что ситуация с нападениями безнадзорных собак на людей, в частности на детей, не являлась единичной. Органы местного самоуправления были об этом неоднократно проинформированы, в том числе — посредством направления соответствующей информации и принятия мер прокурорского реагирования.