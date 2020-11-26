Ульяновск, , 12:12 — REGNUM В Ульяновске судья одного из районных судов Казани получила условный срок за мошенничество. Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

По данным правоохранителей, весной 2017 года судье из Казани стало известно о подаче апелляционной жалобы на решение мирового судьи об изменении размера алиментных платежей. Следствием установлено, что злоумышленница незаконно получила 50 тыс. рублей от представителя супруги алиментщика, «понимая, что она не будет пытаться влиять на процесс рассмотрения жалобы».

Обвинительный приговор был вынесен по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Фигурантке уголовного дела было назначено 1,5 года условного лишения свобода с лишением права два года занимать должности в судебной системе и в правоохранительных органах. В надзорном ведомстве отмечают, что приговор вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии был вынесен приговор 24-летнему ульяновцу, которого обвиняли в телефонном мошенничестве: под видом чиновника из мэрии Чебоксар он заявлял о предстоящих проверках и выманивал деньги у заведующих детскими садами. Мошеннику назначено два года колонии строгого режима.