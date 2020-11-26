Калининград, , 11:58 — REGNUM В калининградской детской областной больнице врач по ошибке прооперировал первокласснице здоровую руки, сообщила РИА Новости мать ребёнка.

По её словам, девочку госпитализировали для проведения плановой операции после удаления спиц из руки после перелома. После того как её дочь выкатили из операционной, то у неё была перебинтована рука, на которой не было перелома.

По словам матери, врач признался ей, что допустил ошибку и не посмотрел снимки. Уже в ходе операции он не обнаружил спицу в руке, и теперь придется делать ещё одну операцию.

В результате вторую операцию девочке сделали, но, как отмечает женщина, её дочь жалуется на здоровую руку и заявляет, что ей трудно шевелить пальцами. Женщина подала заявление в Следственный комитет.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе в Горшеченской ЦРБ Курской области в ходе операции медики констатировали смерть пациентки и отправили её в морг. Там она провела ночь, а утром сотрудники больницы увидели, что женщина очнулась. В учреждении проводится служебная проверка.

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