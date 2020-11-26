п. Большое Голоустное, , 11:57 — REGNUM Единственная школа в посёлке Большое Голоустное (Иркутская область) могла загореться по электротехнической причине. Предварительное заключение экспертов Испытательной пожарной лаборатории МЧС России по Иркутской области обнародовала сегодня, 26 ноября, пресс-служба ведомства.

Установлена предположительная причина пожара в школе посёлка Большое Голоустное Иркутского района МЧС

«В ходе предварительной проверки установлено, что на момент возникновения пожара в школе находился вахтёр, который услышал посторонний шум в правой части здания от центрального входа, где располагалось электрооборудование, затем сработала пожарная сигнализация. Произошло возгорание. Огонь быстро распространился по деревянному зданию и вышел на кровлю», — поясняют спасатели.

Отмечается также, что проверка пожарной безопасности школы в посёлке Большом Голоустном проводилась в августе 2020 года, при комиссионной приемке образовательных учреждений к учебному году. Нарушений требований пожарной безопасности не было выявлено.

Как уже сообщало ИА REGNUM, пожар в одноэтажном здании сельской школы случился утром, 25 ноября. Площадь распространения огня составила 700 кв. метров. От огня произошло обрушение здания. Теперь детям приходится ездить за десятки километров в другое учебное заведение, расположенной в селе Малое Голоустное.

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