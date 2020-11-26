Волгоград, , 11:51 — REGNUM Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта возбуждено следователям после жёсткой посадки вертолёта в аэропорту Волгограда. В результате инцидента повреждения получило ещё одно воздушное судно, сообщили ИА REGNUM 26 ноября в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Вертолёт прибыл в аэропорт, пилот начал парковать воздушное судно. В этот момент лопасти вертолёта задели мачту электроосвещения. В результате повреждены лопасти и хвостовая часть воздушного судна, приведена в негодность мачта аэропорта, повреждён топливный бак стоящего на парковке другого вертолёта.

На борту находились пилот и два пассажира, никто не пострадал.

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