Георгиевск, Ставропольский край, , 11:43 — REGNUM На Ставрополье произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. На дороге в станице Урухской Георгиевского округа водитель «Газели» наехал на лежавшую на дороге женщину. В результате потерпевшая скончалась, сообщили в ГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Инцидент произошел рано утром 25 ноября. Причины, по которым женщина оказалась лежавшей на проезжей части, пока не известны. Все обстоятельства в настоящее время устанавливаются.

Уже установлено, что за рулём «Газели» был 29-летний мужчина, у которого отсутствовало право на управление транспортным средством данной категории. Сама машина на момент аварии была неисправна, страховой полис на нее отсутствовал.