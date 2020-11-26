Красносулинский район, Ростовская область, , 10:49 — REGNUM В Красносулинском районе Ростовской области произошло ДТП с участием автобуса, который перевозил рабочих на шахту «Обуховская». Есть пострадавшие, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении ГИБДД.

О произошедшем на трассе Гуково — Зверево столкновении стало известно примерно в 7:20 мск. Предположительно, водитель «Газели» в условиях плохой видимости из-за тумана не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом ПАЗ. В момент столкновения в автобусе находилось около 20 жителей города Гуково — работники шахты «Обуховская».

В результате аварии пострадали оба водителя и два пассажира автобуса и «Газели». Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП.