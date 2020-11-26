Уфа, , 11:08 — REGNUM Более 19 тысяч человек остались без электричества из-за падения дерева на высоковольтную линию в Башкирии. Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба МЧС по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, 25 ноября спасатели получили сообщение о том, что в Бурзянском районе из-за аварии было отключено энергоснабжение: дерево упало на высоковольтную линию ВЛ-110 кВ.

Отмечается, что в результате без электричества остались 34 населенных пункта Бурзянского района и 23 населенных пункта Белорецкого района, в которых проживают 19 476 человек. Для устранения аварии были направлены шесть аварийных бригад.

Сообщается, что к вечеру того же дня энергоснабжение было восстановлено в полном объеме.

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