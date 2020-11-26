Рязань, , 10:41 — REGNUM Четыре пассажира получили различные травмы в результате ДТП с автобусом в Михайловском районе Рязанской области. Водитель на скорости съехал в кювет, сообщили ИА REGNUM 26 ноября в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительным данным, 25 ноября примерно в 18:00 на автодороге-обходе города Михайлова 34-летний водитель автобуса Yutong не выбрал безопасную скорость движения. Автобус, перевозивший рабочих, вылетел на обочину. Травмы получили четыре пассажира, им оказана медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка.