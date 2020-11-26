Чебоксары, , 11:45 — REGNUM В Чувашии арестован житель Самарской области, которого считают наркокурьером и подозревают в сбыте запрещённых веществ в регионах Поволжья. У злоумышленника изъято 3 кг наркотиков, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике.

Фигурантом уголовного дела стал 43-летний мужчина из Самарской области, в настоящее время он заключён под стражу. Его подозревают в перевозке наркотических средств: мужчину задержали на посту ДПС в Ядринском районе сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД при силовой поддержке бойцов спецназа «Гром». В ходе досмотра транспортного средства полицейские обнаружили 3 кг запрещенных веществ.

Правоохранители полагают, что задержанный выполнял роль курьера: крупные партии наркотиков забирал в Подмосковье и сбывал через тайники-закладки в регионах Поволжья.

Мужчину подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт или пересылку наркотических средств»).

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года в Чувашии вынесен приговор семи участникам преступной группы наркосбытчиков. Запрещённый товар они сбывали в регионах Центрального и Приволжского федеральных округов. Одни являлись курьерами и фасовщиками, другие — сбытчиками и хранителями наркотиков. В ходе следствия изъято свыше 45 кг синтетических наркотиков.

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