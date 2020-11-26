Соледар, ДНР, , 10:33 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования три раза обстреляли территорию ДНР. Об этом сообщили 26 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На донецком направлении боевики ВСУ применили автоматические станковые гранатомёты АГС, а также стрелковое оружие. На мариупольском направлении они выпустили восемь мин калибра 82 мм и применили АГС.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Спартак, Ленинское», — сказано в сообщении.

Наблюдатели также зафиксировали проведение инженерных работ на позициях ВСУ в районе посёлка Пески.

В результате обстрелов мирные жители не пострадали, разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук призвал Россию взять на себя ответственность за исполнение мер по урегулированию конфликта в Донбассе, утверждённых в ходе саммита «нормандской четвёрки» в 2019 году.

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