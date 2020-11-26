Нижний Тагил, Свердловская область, , 10:27 — REGNUM Житель Нижнего Тагила (Свердловская область) повредил автомобили во дворе, выкинув на них разобранный диван. Об этом сообщает сообщество «Инцидент Нижний Тагил / ВКонтакте» в социальной сети «ВКонтакте».

На место инцидента выехали полиция и скорая помощь. Виновник происшествия вышел к ним полуголым.

Диван повредил две иномарки: у одной из них разбилось лобовое стекло, у другой помяло капот. Инцидент произошёл во дворе дома по ул. Черных, 38.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на московском заводе выкинули из окна шкаф. Он попал в рабочего, повредив тому позвоночник.

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