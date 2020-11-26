Могадишо, , 10:17 — REGNUM Эксперты ООН предупредили о новых волнах нашествия пустынной саранчи в регионе Африканского Рога после того, как на Сомали обрушился тропический циклон «Гати», передает ВВС Somalia.

По мнению экспертов Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), обильные осадки предоставят вредителям благоприятную среду для размножения.

Ожидается, что рои насекомых появятся на юге Сомали и в Эфиопии и, в конце концов, достигнут северной Кении начиная со второй недели декабря. В ФАО предупредили, что масштабы миграции саранчи могут быть весьма значительными.

Ранее в этом году миллиарды насекомых уничтожили посевы по всему региону. Однако в ООН предупредили, что нашествие молодых особей будет ещё более разрушительным. Нашествие саранчи в регионе Африканского Рога в 2019—2020 гг. было самым масштабным за последние 70 лет.