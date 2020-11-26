Орел, , 10:07 — REGNUM Уголовное дело о мошенничестве возбуждено в Орловской области в отношении руководителя компании-застройщика, сообщила 26 ноября корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Татьяна Цуканова.

Прокурорскую проверку начали после того, как в надзорное ведомство с жалобами обратились участники долевого строительства многоквартирного дома в пгт Змиёвка Свердловского района.

«В связи с выявленными нарушениями материалы прокурорской проверки направлены в Свердловский МСО СУ СК России по Орловской области для решения вопроса об уголовном преследовании генерального директора ООО «Пенобетон-Орёл». По результатам их рассмотрения СУ СК России по Орловской области 25.11.2020 в отношении генерального директора ООО «Пенобетон-Орел» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотрено ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)», — уточнила представитель прокуратуры.

В СУ СКР по Орловской области уточнили, что руководитель компании застройщика подозревается в том, что в 2014—2017 году заключил с жителями договоры долевого строительства, а получив от них пять миллионов рублей, распорядился деньгами по собственному усмотрению. Дом же построен так и не был.

Отметим, что в Орловской области за последние годы произошло несколько скандалов в сфере долевого строительства. На сайте правительства региона значится восемь проблемных объектов (дома в пгт Змиёвка в перечне нет).