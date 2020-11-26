Хабаровск, , 10:00 — REGNUM Краевой суд Хабаровска вынес приговор 32-летнему жителю села Гаровка-1 за убийство 12-летнего сына, а также за незаконные приобретение, хранение, перевозку и ношение взрывчатых веществ, приобретение и хранение без цели сбыта наркотиков в особо крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

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В ходе следствия и в суде установлено, что 21 декабря 2019 года обвиняемый, празднуя утром рождение дочери и находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянений, из личной неприязни к своему 12-летнему сыну выстрел в него из двуствольного охотничьего ружья. Причина выстрела в том, что мальчик незамедлительно не исполнил требование отца вынести мусор.

Смерть ребёнка наступила в течение часа.

Также установлено, что подсудимый незаконно приобрёл, носил, перевозил и хранил порох. Кроме того, купил и хранил наркотическое средство в особо крупном размере.

«Подсудимый вину в совершении умышленного причинения смерти ребёнку не признал, пояснив, что произошёл несчастный случай. Кроме этого, в суде отрицал приобретение и хранение наркотиков», — пояснили в прокуратуре.

По совокупности преступлений мужчину суд приговорил к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 30 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ненецком автономном округе найден застреленным 29-летний мужчина. По подозрению в убийстве задержан отец погибшего.