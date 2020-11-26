Ставрополь, , 09:55 — REGNUM Пожар произошел в дачном доме в хуторе Грушовый в Ставропольском крае рано утром 26 ноября. В результате происшествия погибли два человека, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

По данным ведомства, площадь возгорания составила 40 кв. м. К тушению пожара было привлечено 16 человек и пять единиц техники. Причины происшествия выясняются.

Между тем в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края сообщили, что по факту произошедшего организована проверка. Отмечается, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Читайте также: На Ставрополье завели дело после смерти бабушки и ее внуков при пожаре

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 19 сентября 2020 года в одном из частных домов в поселке Таврическом в Туркменском районе Ставрополья случился пожар, в результате которого погибли двое малолетних детей и их бабушка. По данным следствия, причиной возгорания стала неисправность внутридомовой электросети.