Ярославль, , 09:48 — REGNUM В Ярославской области один за другим скончались три педагога, работавших в Ростовском педагогическом колледже. Об этом сообщает страница учебного заведения в социальной сети «В контакте».

Вячеслав Жигалов Страница Ростовского педагогического колледжа «В контакте»

Дмитрий Кашин скончался 14 ноября, Вячеслав Жигалов — 22 ноября, Виталий Ворончихин — 25 ноября. О причинах смерти не сообщается. Колледж не переходил на дистанционное обучение.

Наиболее известным был Вячеслав Жигалов. Он долгие годы возглавлял Ростовский дом культуры, является создателем народного ансамбля песни и танца «Зарянка» и ансамбля бального танца «Роната». В конце своей трудовой деятельности Вячеслав Леонидович работал в Ростовском педагогическом колледже преподавателем танцев и ритмики, а также основ права.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в самом колледже, все трое умерших уже не работали в учебном заведении. Вячеслав Жигалов и Виталий Ворончихин находились на пенсии, а Дмитрий Кашин работал в Ярославле. По данным учебного заведения, смерть Жигалова и Ворончихина не связана с коронавирусом.

Самым молодым из погибших был преподаватель информатики Дмитрий Кашин. Ему было 28 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ярославле умерли педагоги школ №№36 и 37, а также бывший директор школы №4.

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