Пенза, , 09:54 — REGNUM В Пензе инспекторы дорожно-постовой службы (ДПС) провели оперативно-профилактическое мероприятие с целью выявления водителей, лишенных прав и при этом продолжающих управлять транспортом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской администрации.

Установить таких водителей помогли камеры центра автоматизированной фиксации административных правонарушений. Система собирает информацию о передвижении автомобиля в транспортном потоке и направляет ее инспекторам ДПС для оперативного задержания. В ходе очередного рейда было выявлено и задержано 10 водителей, управляющих автомобилем без прав.

Водители, которые были лишены прав управления транспортным средством и продолжающие передвигаться на нем, будут привлечены к административному штрафу в размере 30 тыс. рублей, либо административному аресту до 15 суток, либо к обязательным работам на срок от 100 до 200 часов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, минздрав утвердил новые правила прохождения водительских медкомиссий для граждан, получающих права или возвращающих их после лишения. Предполагается проводить тесты на определение в крови маркера, указывающего на хронический алкоголизм.

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