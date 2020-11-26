Улан-Удэ, , 09:31 — REGNUM В Бурятии завершено расследование уголовного дела о строительстве некачественного жилья для детей-сирот. В числе фигурантов — заместитель министра строительства республики Сергей Рыбальченко, бывший глава Иволгинского района Бимба Дымбрылов и другие. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

По версии следствия, в 2015 году предприниматель Сергей Домшоев построил 254 дома для заселения детей-сирот. При этом строения из-за нарушений строительных норм и правил имели критические дефекты, не позволяющие их использовать для проживания. Как сообщало ИА REGNUM, дома из-за нарушений при строительстве начали гнить и разваливаться.

Однако это не помешало Минстрою в лице замминистра Рыбальченко подписать акты приёмки домов, в результате чего застройщику были перечислены более 200 млн рублей. Руководство Иволгинского района обеспечило выдачу разрешений на строительство и на ввод объектов в эксплуатацию.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру Российской Федерации для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд», — отметили в следствии.

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