Чебаркуль, Челябинская область, , 09:23 — REGNUM В Чебаркуле Челябинской области мужчина и женщина погибли в результате пожара. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Трагедия произошла утром 26 ноября в одном из частных домов. Тела погибших обнаружили сотрудники МЧС. По факту произошедшего идёт доследственная проверка. Следователи не исключают, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём во время распития спиртного.

Сейчас изучаются обстоятельства произошедшего. Выясняется точная причина смерти обоих граждан. По итогам проверки следователи примут соответствующее процессуальное решение.