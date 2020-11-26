Элиста, , 09:20 — REGNUM В Республике Калмыкия выявили вспышку бешенства на одном из подворий на улице Изотова в Элисте. В связи с этим по указанному адресу установлен карантин. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Бату Хасиков.

Согласно документу, в целях недопущения распространения опасного заболевания неблагополучным пунктом считается вся улица Изотова, угрожаемой зоной — участки ряда прилегающих улиц.

В настоящее время специалисты принимают меры по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных на территории подворья.

ИА REGNUM напоминает, что ранее очаг бешенства был выявлен в Черноземельском районе. Опасный вирус был обнаружен у дикой степной кошки.

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