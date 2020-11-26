Уфа, , 09:35 — REGNUM Женщина-пешеход скончалась в результате ДТП на трассе в Башкирии. Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба ГИБДД республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, авария произошла в Стерлитамакском районе на 142 км автотрассы Уфа-Оренбург. Автомобиль «Мицубиси Лансер», за рулем которого находился житель Зилаирского района, столкнулся со встречным автомобилем «Лада Веста». После этого, рядом с местом ДТП столкнулись автомашины «Кио Рио» и «Шкода Фабия». Через некоторое время здесь же автомашина ВАЗ-2114 наехала на 44-летнюю женщину-пешехода, которая стояла около автомобиля «Мицубиси Лансер».

Сообщается, что женщина получила не совместимые с жизнью травмы. В настоящее время специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

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