Кызыл, 26 ноября 2020, 09:15 — REGNUM Комиссия по установлению причин смертности и обеспечения статистического учета подтвердили 4 новых летальных случая от COVID-19 в Туве в период с 12 по 19 ноября. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.
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В числе скончавшихся три женщины и один мужчина в возрасте от 50 до 89 лет.
«У всех были хронические заболевания: 1 — сахарный диабет, 3 — сердечно-сосудистые заболевания, 1 — ожирение», — добавили в Минздраве.
Таким образом, общее число жертв COVID-19 за всё время эпидемии в регионе достигло 144 человек — 65 мужчин и 79 женщин. Средний возраст скончавшихся составил 64,5 лет.
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