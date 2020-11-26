Кызыл, , 09:15 — REGNUM Комиссия по установлению причин смертности и обеспечения статистического учета подтвердили 4 новых летальных случая от COVID-19 в Туве в период с 12 по 19 ноября. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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В числе скончавшихся три женщины и один мужчина в возрасте от 50 до 89 лет.

«У всех были хронические заболевания: 1 — сахарный диабет, 3 — сердечно-сосудистые заболевания, 1 — ожирение», — добавили в Минздраве.

Таким образом, общее число жертв COVID-19 за всё время эпидемии в регионе достигло 144 человек — 65 мужчин и 79 женщин. Средний возраст скончавшихся составил 64,5 лет.

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