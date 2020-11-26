Южно-Сахалинск, , 09:14 — REGNUM В мэрию Южно-Сахалинска поступили сообщения о том, что водители общественного транспорта высаживают из автобусов несовершеннолетних в случаях отсутствия у них защитных масок. Глава города Сергей Надсадин назвал это недопустимым, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

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«Наша задача — обезопасить пассажиров от распространения коронавирусной инфекции. Однако, нельзя забывать об обязательствах взрослых по отношению к детям — защищать. Подобные случаи обращения с детьми считаю недопустимыми», — сказал Надсадин.

В администрации Южно-Сахалинска напомнили, что в общественном транспорте должны быть в наличии защитные маски для пожилых людей и детей.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине за минувшие сутки выявили 127 новых случаев заражения коронавирусом, днём ранее — 130. За весь период пандемии в островном регионе инфицирование лабораторно подтвердилось у 10 794 человек.