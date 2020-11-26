Ярославль, , 09:13 — REGNUM Число телефонных обращений в медицинские учреждения Ярославской области выросло в среднем возросло в десять раз по сравнению с «доковидным» периодом. Об этом сообщили в правительстве Ярославской области.

Колл-центр больницы №9 в Ярославле Yarregion.ru

К примеру, колл-центр больницы №9 Ярославля сейчас за сутки принимают до двух тысяч звонков. В основном это вызовы врача на дом. Если раньше таких обращений было ежедневно от 50 до 70, то сейчас — свыше 800.

20 процентов всех вызовов связаны с вопросами по работе поликлиники, записью на консультации к специалистам. Операторы фиксируют около 10 процентов необоснованных звонков.

В больнице №9 количество операторов увеличено с четырёх до десяти. Помощь в приёме звонков будут оказывать добровольцы. В основном это студенты из Общероссийского народного фронта, регионального центра добровольчества и волонтеры-медики. Они проходят специальное обучение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ярославцы жалуются на сложности с вызовом врача на дом, получением бесплатных лекарств, скоростью тестов на коронавирус. Власти региона пытаются решить эти проблемы.

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