Боградский район, , 09:09 — REGNUM В Боградском районе Хакасии правоохранители устанавливают причины трагического пожара, в результате которого погиб ребёнок. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по республике.

Дом на двух хозяев в селе Толчея загорелся вечером 25 ноября. К моменту прибытия добровольных пожарных, в одной из квартир горели мебель и вещи. Площадь возгорания составляла 41 кв. метр.

«Развитию огня способствовало позднее обнаружение пожара. Внутри пожарные добровольцы обнаружили тело ребенка 2014 года рождения. Обстоятельства, причины гибели и пожара устанавливают следственные органы», — добавили в управлении.

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