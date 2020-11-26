Джакарта, , 08:54 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в индонезийской провинции Северное Малуку, сообщает Detik.

Известно, что землетрясение произошло 25 ноября 2020 года в 22:20 по местному времени. Эпицентр находился в 64 км к северо-западу от острова Хальмахера на глубине 77 км.

В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии заявили, что землетрясение не могло вызвать волну цунами. При этом агентство предупредило жителей о возможном возникновении афтершоков.

Как сообщало ИА REGNUM, в период с января по ноябрь 2020 года в Индонезии произошло более 2000 стихийных бедствий.

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