Владивосток, , 08:58 — REGNUM В оперативном штабе Приморского края по ликвидации ЧС рассказали о последствиях прошедшего неделю назад аномального ледяного дождя, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Власти Приморья рассказали о сроках появления интернета и сотовой связи

По уточнённым данным, без электроснабжения остались 67 социально значимых объектов, порядка 180 900 человек в более чем 17 220 домах в 73 населённых пунктах в 15 районах: Артемовском, Владивостоком, Уссурийском, ЗАТО Фокино, Большом Камне, Хасанском, Яковлевском, Шкотовском, Надеждинском, Михайловском, Черниговском, Партизанском, Ханкайском, Хорольском, Анучинском.

На утро 26 ноября без света оставались около 15 тыс. человек. Восстановительные работы продолжаются.

В Артёме, Владивостоке, Фокино, Хасанском районе были обесточены 44 котельных в семи населенных пунктах — без теплоснабжения оставались 48 160 человек в 618 домах. Без водоснабжения — более 221 200 жителей, около 15 тыс. домов во Владивостоке и Артёме.

«Предварительный ущерб от стихии составил 266 млн рублей, наибольший урон нанесен объектам энергетики — более 250 млн. Окончательный ущерб будет определён после завершения аварийно-восстановительных работ», — пояснили в правительстве.

Режимы чрезвычайных ситуаций муниципального характера продолжают действовать в Артемовском, Владивостокском городских округах, Надеждинском, Яковлевском и Михайловском районах.

Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлекались более 2100 специалистов и 817 единиц техники, в том числе МЧС и Минобороны РФ. В круглосуточном режиме продолжается работа по расчистке, уборке дорог и межквартальных проездов на территории края, задействовано более 300 человек, более 200 единиц техники.

В Приморский край было доставлено пять резервных источников питания каждый мощностью 120 кВт и один мощностью 200 кВт: три — из Хабаровска, один — из ЕАО, два — из Приамурья.

Резервный фонд для ликвидации последствий ЧС в Приморском крае пополнили на 900 млн рублей, в том числе благодаря помощи федерального центра.

На время аварийно-восстановительных работ во Владивостоке было развернуто 14 пунктов питания (полевые кухни КП-125), в Артеме — 12.

В готовность были приведены 80 пунктов временного размещения вместимостью 8040 человек, из них сейчас задействованы четыре: один во Владивостоке и три в Артеме.

«Жителям пострадавших территорий, включая остров Русский, было выдано 3880 плит, более 51 300 газовых баллонов, 30 тыс. литров питьевой воды. ПВР были выделены 50 тыс. комплектов разовой посуды из резервного фонда Приморья», — сообщили в оперштабе.

Около 500 человек из регионального штаба всероссийской акции «#МыВместе» принимали заявки от нуждающихся в помощи на доставку продуктов питания, развозили готовые продуктовые наборы, чистили город от снега и льда, вывозили срубленные деревья.

Как сообщало ИА REGNUM, в некоторых домах Приморья и Владивостока до сих пор из-за последствий ледяного дождя отсутствуют телевидение, сотовая связь и интернет. В региональном министерстве цифрового развития и связи рассказали о том, какая работа ведётся по устранению повреждений, а также о том, когда появится качественная связь.