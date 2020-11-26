Нджамена, , 08:54 — REGNUM Четыре солдата на юго-западе Чада погибли и десятки других получили ранения в результате взрыва на катере. Об этом сообщает агентство Reuters. Предположительно, причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство.

«Взрывное устройство было заложено на дне лодки… Мы пытаемся выяснить, является ли это новой тактикой «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — заявил представитель местной администрации Димойю Суапебе.

Суапебе добавил, что взрыв произошёл вечером во вторник, 24 ноября, недалеко от населённого пункта Нгубуа, примерно в 25 км от границы с Нигерией.

Мятеж «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начался на северо-востоке Нигерии более десяти лет назад. Однако деятельность боевиков распространилось на соседние страны, в результате чего, по данным ООН, погибли более 30 000 человек, а ещё два миллиона были вынуждены покинуть свои дома.